قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي ومضاعفة المقررات التموينية للمواطنين ، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك إجراءات جديدة خلال أسابيع لمصلحة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

وأضاف الرئيس السيسي ، في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية ، الأخبار والأهرام والجمهورية ، بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم ، وينشر غدا بالصحف القومية ، أنه سيقدم للشعب في يناير أو فبراير المقبلين ، كشف حساب تفصيلي عن مصر، يوم تسلمت الأمانة، وهذه هي مصر التى أقدمها لمن تختارونه للرئاسة ، مشيرا إلى أن المواطن قد يكون غاضبًا من الغلاء، لكنه يعلم أن التركة ثقيلة، تتطلب وقتًا وجهدًا، وتحتاج إلى تضحية.

وأوضح الرئيس ، أنه سيتم عقد مؤتمر موسع نهاية الشهرالحالي بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمحافظين ومديري الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية لإعلان نتائج جهود استعادة أراضي الدولة واستعادة حق شعبها.

وأكد السيسي أن قانون الطوارئ سيطبق بحزم في مواجهة التعديات ومن سيرفع السلاح سيواجه بكل قوة، داعيًا الإعلام إلى المشاركة لاستعادة حقوق الدولة والشعب وسيكون هناك ممثلين لشباب المحافظات ليروا حجم التعدي.