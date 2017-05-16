بين مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارة مقلوبة على طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي، زاعمين أن المتسبب في الحادث موكب وزير كان ماراً في هذا التوقيت.

وأظهر الفيديدو السيارة المقلوبة وهي محطمة، ومستقلو السيارة وهم في حالات حرجة.

وأوضح مواطن داخل الفيديو، أنه كان يقود سيارته اليوم الثلاثاء الساعة التاسعة ونصف صباحاً، بينما جاء موكب وزير بعربتي جيب وموتوسيكل وملاكي سوداء اللون وقاموا بصدمنا من الخلف، وهو ما تسبب في انقلاب السيارة، مشيرًا إلى أنه لم يقم أحد بتحريك ساكن أو الاطلاع على صحة مستقلي السيارة، مؤكداً أن ضابط شرطة كان متواجدًا بالطريق وعندما قاموا بالاستغاثة به لم يرد عليهم.

وقال آخر: “الموكب عدى من طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي الساعة 9 ونص صباحا، وفيه عربية بي إم وعربية مرسيدس وموتوسيكل، والنهارده التلات 5/16”.