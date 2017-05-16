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أرسنال يهزم سندرلاند بثنائية في البريمييرليج
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أرسنال يهزم سندرلاند بثنائية في البريمييرليج

2017-05-16 22:45:47
محيط - أحمد عبد الخالق

حقق فريق أرسنال فوزاً صعباً على نظيره سندرلاند بثنائية في لقاء الجولة الـ 34 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي اللقاء اللاعب أليكسيس سانشيز في الدقيقتين 72 و 81 .

هذا الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 72 في المركز الخامس، وتوقف رصيد سندرلاند متذيل الترتيب الذي ضمن الهبوط برصيد 24 نقطة.

وفقد أرسنال فرصته في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حافظ مانشستر سيتي على مركزه الرابع بالفوز على ويست بروميتش ألبيون

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