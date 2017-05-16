حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً كبيراً على نظيره ويست بروميتش ألبيون وحافظ على حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك في الجولة الـ 34 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل الأهداف اللاعب جابرييل خيسوس في الدقيقة 27 وكيفن دي بروين في الدقيقة 29 ويايا توريه في الدقيقة 57.

بينما سجل لويست بروم اللاعب هال روبسون كانو في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة حافظ السيتي على المركز الرابع برصيد 75 نقطة فيما توقف رصيد ويست بروميتش ألبيون في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.