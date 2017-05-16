شرطة نيويورك تحتفل بقرب حلول شهر رمضان2017-05-16 22:13:11
احتفلت وزارة شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بقرب حلول شهر رمضان وسط الجاليات العربية والمسلمة، بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو من إعداد الضباط المسلمين العاملين ضمن قوة الولاية.
وقال السفير أحمد فاروق، قنصل مصر في نيويورك: إن الدعوة التى تلقاها تؤكد قدرة وتأثير الجالية المصرية داخل المجتمع الأمريكي.
وأكد أن أعضاء الجالية دائمًا يعاونون القنصلية في مهمات كثيرة، ويتجهوا لحل بعض المشكلات الخاصة بالجالية، موضحًا أن قلوبهم وعقولهم في مصر ويعملون لحفظ الأمن في أكبر مدينة بالولابات المتحدة الأمريكية وهم متابعين جدًا للأخبار.
بينما أوضح قائد الشرطة الأمريكية بنيويورك، أنهم فخورين بالاحتفال اليوم بين الجالية المصرية والسفير أحمد فاروق.
من ناحيه أخرى أكد المحقق أحمد ناصر والمحقق محمد أمين وهم من أكفاء الضباط العرب بالشرطى الأمريكية، أن الجالية العربية من أقل الجاليات المقيدة في مجال الجريمة، مشيرين إلى أن التعاون بين البوليس الأمريكي والجاليات العربية غالبا ما يكون في صالح الجالية، حيث إن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الشرطة في نيويورك تفيد المهاجر العربي.
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