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خبير اقتصادي: تصريحات محافظ البنك المركزي عن الأسعار"غير عقلانية"
الأسعار الاسواق سوق

خبير اقتصادي: تصريحات محافظ البنك المركزي عن الأسعار"غير عقلانية"

2017-05-16 22:10:51
محيط ووكالات

أكد الدكتور فريد احمد عبد العال، مدير مركز التنمية الاقليمية والخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط القومي ، ان المؤشرات الاقتصادية الحالية تدل علي ان هناك تحسنا ملحوظا في الاقتصاد المصري نظرا لعدد من الاصلاحات والاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية ، مشيرا الي انه علي الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري الا أن الاجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا ساهمت في تحسن نسبي في النمو الاقتصادي المصري وإن كان ضعيفا.

ووصف عبد العال تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر بشأن خفض الاسعار واعادتها لما كانت عليه من قبل بالتصريحات غير العقلانية والخادعة للمواطن المصري نظرا لأن السلع التي يتم رفعها في مصر لا تهبط مرة اخري ، مشيرا الي ان الاسعار في مصر وصلت الي مرحلة العالمية اي انها تساوت مع الاسعار في الاسواق العالمية.

واضاف مدير مركز التنمية الاقليمية والخبير الاقتصادي أنه ” طالما لاتوجد أليات سوق لضبط الاسعار سيظل التجار يتلاعبون بالمواطن المصري نظرا لتواصل واستمرار حالة الجشع المسيطرة علي البعض منهم لذا لابد من وضع أليات منضبطة حتي تتمكن الحكومة من ضبط السوق والسيطرة علي الاسعار

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