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بالصور والأسماء.. أوائل الشهادة الابتدائية بـ"القاهرة‎"
اوائل الشهادة الابتدائية

بالصور والأسماء.. أوائل الشهادة الابتدائية بـ"القاهرة‎"

2017-05-16 22:30:08

اعتمد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 89%.
وتنشر شبكة الإعلام العربية “محيط” صور وأسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة لطلاب الشهادة الابتدائية غدا على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وبعد غد الخميس في المدارس

اوائل الشهادة الابتدائية

اوائل الشهادة الابتدائية

اوائل الشهادة الابتدائية

اوائل الشهادة الابتدائية

اوائل الشهادة الابتدائية

اوائل الشهادة الابتدائية

اوائل الشهادة الابتدائية

اوائل الشهادة الابتدائية

اوائل الشهادة الابتدائية

اوائل الشهادة الابتدائية

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