كرّمت عميدة المعهد الدولي العالي للإعلام بـأكاديمية الشروق الدكتورة، هويدا مصطفى، مدير نادي سينما الشروق الدكتورة نسرين عبد العزيز، وكذلك تكريم الطلاب المتميزين المشاركين في فعاليات النادي.

وأقام المعهد الدولي العالي للإعلام، حفل ختام متميز للدورة الأولى لنادي سينما الشروق لعام 2016/ 2017، برئاسة الأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى، ومشاركة الكاتب الصحفي مجدي عبد العزيز، والدكتورة نسرين عبد العزيز، المدرس بالمعهد، ومدير وحدة التدريب.

وفي النهاية، تناول حفل الختام سينما يوسف شاهين، إذ تم عرض المشاهد الرئيسية لأفلام يوسف شاهين، مثل الأرض، وباب الحديد، وناصر صلاح الدين.