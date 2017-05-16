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عليان: إحياء ذكرى النكبة يذكر العالم بمعاناة الفلسطينيين
رأفت عليان- حركة فتح

عليان: إحياء ذكرى النكبة يذكر العالم بمعاناة الفلسطينيين

2017-05-16 21:26:13
كتب - متابعات

قال رأفت عليان، القيادي في حركة فتح، إن الشعب الفلسطيني منذ بداية النكبة وجرحها مازال ينزف منذ 69 عاما، فالاحتلال الإسرائيلي يحاول يوما بعد يوم أن يجعل هذا الجرح التهابا كبيرا يبتر حلم الدولة الفلسطينية، إلا أن مناعة الشعب الفلسطيني عالية.

وأضاف عليان، في مشاركة عبر برنامج «وراء الحدث» مع الإعلامي علاء الشيخ، أن ما يميز ذكرى النكبة هو أن يتذكر العالم أن الشعب الفلسطيني يوميا يعاني من هذا الاحتلال، وأن يتذكر العالم أن هناك نحو 5 ملايين فلسطيني مازالوا لاجئين في الأراضي العربية وفي أنحاء العالم يجب أن يعودوا إلى ديارهم.

وأوضح عليان، أن ما يميز إحياء ذكرى النكبة هو أن هناك نحو 1500 فلسطيني من قيادات العمل الوطني يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 29 يوما، لأنهم يريدون العدالة في قضيتهم لأنهم أسرى حرب نتيجة النكبة الفلسطينية، لكن العالم يقف أصم أمام معركة الأمعاء الخاوية.

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