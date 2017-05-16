"عبد العال" يتوجه لليابان على رأس وفد برلماني لبحث تعزيز العلاقات الثنائية2017-05-16 22:24:57
يتوجه الدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى اليابان مساء اليوم /الثلاثاء/ على رأس وفد برلماني رفيع المستوى بناء على دعوة وجهها له رئيس مجلس النواب الياباني، وذلك لإجراء مباحثات مع المسئولين اليابانيين حول سبل دفع وتعزيز العلاقات بين مصر واليابان .
ومن المقرر - بحسب بيان لمجلس النواب - أن يلتقي عبد العال والوفد البرلماني المرافق له بمجموعة من المسئولين اليابانيين، على رأسهم رئيس مجلس النواب الياباني ورئيس مجلس المستشارين الياباني”غرفتي البرلمان الياباني”، ورئيس الوزراء الياباني”شينزوا ابي” ، وكذلك رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” والأميرة تاكامادو الرئيس الفخري لجمعية الصداقة المصرية-اليابانية، ويوريكو كويكي محافظ طوكيو، ورئيس مجلس إدارة شركة تويوتا تسوشو .
تأتي هذه الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من نمو مضطرد في كافة المجالات يمثل انعكاساً لتاريخ متميز وراسخ من العلاقات المصرية اليابانية، حيث من المتوقع أن تمثل هذه الزيارة إضافة بناءة للعلاقات الراسخة والمتميزة بين البلدين، خاصة على الصعيد البرلماني.
ويضم الوفد ٨ نواب من لجنة الصداقة البرلمانية المصرية - اليابانية وهم : أسامة هيكل ، ونضال السعيد ، وعبد الحميد الدمرداش ، وسحر طلعت مصطفى ، ومحمد زكريا محيى الدين ، وكريم درويش ، ومنى عبد العاطى ، وكارولين أمازيس ، كما ينضم للوفد النائب محمد السلاب الذى تصادف وجوده باليابان.
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