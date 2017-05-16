قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب عاجل لرئيس البرلمان من أجل اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي من أجل استجواب وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في حقيقة هروب حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق من عدمه.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “تن”، أنه حال وجود العادلي بالفعل داخل إحدى المستشفيات كما أكد محاميه فريد الديب فكان من السهل على الداخلية أن تلقي القبض عليه وتسلمه إلى المحكمة التي طالبت بسرعة القبض عليه بعد رفض الإستكشال المقدم منه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أننا أمام قضية هامة وخطيرة، وهو هروب شخصية كبيرة مثل العادلي رغم وجود حراسة، مستطردًا :” نريد أن نفهم الحقيقة كاملة، هل هرب أم مازال في مصر ، ومن يقف وراء هروب حبيب العادلي”.

وأوضح أن أحد المصادر الأمنية أكدت له بأن عبد الغفار طالب بالقبض على العادلي في أسرع وقت ممكن وعقد اجتماع خاص لهذا الغرض، وبهذا يُدل على أن العادلي ليس تحت نظر الداخلية.