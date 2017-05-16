الأزهر يطالب بزيادة مخصصاته المالية في موازنة العام الجديد2017-05-16 21:17:12
طالبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وزارة التخطيط تلبية طلبات الأزهر الشريف فيما يخص الاعتمادات المخصصة له في موازنة العام المالى 2017-2018 .
وأكدت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أسامة العبد أنه لابد من تدبير الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشروعات المفتوحة على الأقل .
وأوضح الدكتور مؤمن متولي الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر أن المجلس طلب في مقترحه للعام المالي 2017-2018 مبلغ 977مليون جنيه قبل تحرير سعر الصرف، في حين بلغ المقرر من قبل وزارة التخطيط 392 مليون جنيه أي أن الفارق بلغ 585مليون جنيه .
وأضاف أن هناك 240 معهدًا أزهريًا صدرت لهم قرارات إزالة وتحتاج لإحلال وهناك 186سورًا متهالكًا و411قطعة أرض فضاء بدون استغلال ،بالإضافة إلى 152مشروعًا توسع .وأشار إلى أن المشروعات المفتوحة تحتاج 443مليون جنيه كى يتم استكمالها.
من جانبها أكدت تيسير بدر الدين وكيل وزارة التخطيط أنه تم زيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الأزهر من 358مليون جنيه في العام المالى 2016-2017 إلى 392.4مليون جنيه فى العام الجديد 2017-2018، كما تم زيادة المبالغ المخصصة للإحلال من 140مليون جنيه إلى 180مليون جنيه ، ومخصصات الإنشاء من 97 مليون جنيه إلى 101مليون جنيه.
وطالب الأمين العام للمجلس الأعلى الأزهر بزيادة مخصصات التغذية للطلاب من 120 مليون جنيه إلى 386.5مليون جنيه تغطية 120يومًا أسوة بالتربية والتعليم ، كما طلب الأزهر زيادة اعتمادات المواد الخام من 25مليون جنيه إلى 50مليون جنيه ، وكذلك زيادة مخصصات الترميمات من 165.5مليون جنيه بمقدار 200مليون جنيه لتصل إلى 396مليون جنيه .
وقال أحمد السيد ممثل وزارة المالية إن المالية تقدر كل ما عرض من طلبات، ولن تتأخر عن توفير المبالغ المطلوبة خاصة الصيانة والترميم والتغذية والمواد الخام.
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