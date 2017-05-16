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تباين مؤشرات بورصات أوروبا باغلاق تعاملات اليوم
بورصة - اسواق - مؤشرات - اسهم - اقتصاد

تباين مؤشرات بورصات أوروبا باغلاق تعاملات اليوم

2017-05-16 21:10:36
محيط ووكالات

أنهت البورصات الأوروبية تعاملاتها لليوم /الثلاثاء/ على تباين - ما بين ارتفاع وانخفاض- بسبب تخبط البورصة الأمريكية نتيجة لما تردد من أنباء عن لقاء الرئيس دونالد ترامب مع وفد روسي وتقديمه معلومات حساسة.

فارتفعت البورصة البريطانية (إف تي إس إي) 68.94 نقطة، أو 0.92 في المائة؛ لتنهي التداول على 7,523.31 نقطة.

كما أغلقت البورصة الفرنسية (كاك 40) على انخفاض 14.39 نقطة، أو 0.27 في المائة؛ لتنهي تداولاتها على 5,403.01 نقطة. وانخفضت أيضا البورصة الألمانية (داكس) 5.52 نقطة، أو 0.04 في المائة؛ لتنهي على 12,801.52 نقطة.

بينما أنهت البورصة في سويسرا على إرتفاع 25.37 في المائة أو 0.28 في المائة لتغلق على 9,133.62 نقطة.

كما أنهى مؤشر يورونيكست 100 على انخفاض 0.94 نقطة أو 0.09 في المائة لتغلق على 1,041.70 نقطة.

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