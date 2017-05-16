استنكر الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، تصريحات المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن انتهاء الأزمة النقدية وانخفاض الأسعار العام المقبل.

وقال “معيط”، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، إن هذه التصريحات لها انعكاس خطير جدًا على وزارة المالية، موضحًا: “عدم توفير البنك المركزي احتياجات الدولة من الدولار وتلبية طلباتها هتبقى كارثة”.

وأضاف “معيط”: “توفير العملة الصعبة للمواد البترولية والسلع الأساسية كان هدفنا الأول، ولذا توفير الجنيه المصري مسئوليتنا بينما توفير الدولار مسئولية البنك المركزي، ولو عجز هيبقى وضع البلد خطير”.

وصرح المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بأن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء ناقش الوضع النقدي في مصر، مؤكداً أن الأزمة النقدية انتهت والعام المقبل الأسعار ستعود كما كانت”.