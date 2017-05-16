صرح المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، بأن الحكومة قد وقعت اتفاقية تعاون مشترك بين شركة فيزا العالمية ووزارة الاتصالات .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر رئاسة الوزراء، وأكد وزير الاتصالات أن كبرى الشركات العالمية ترغب في الاستثمار بمصر .

وأضاف القاضي أن هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم مع شركة فيزا العالمية تأتي في إطار خطة الشمول المالي للدولة .