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الحكومة توقع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا العالمية
ياسر القاضي وزير الاتصالات

الحكومة توقع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا العالمية

2017-05-16 20:59:29

صرح المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، بأن الحكومة قد وقعت اتفاقية تعاون مشترك بين شركة فيزا العالمية ووزارة الاتصالات .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر رئاسة الوزراء، وأكد وزير الاتصالات أن كبرى الشركات العالمية ترغب في الاستثمار بمصر .

وأضاف القاضي أن هذه الاتفاقية التي وقعت اليوم مع شركة فيزا العالمية تأتي في إطار خطة الشمول المالي للدولة .

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