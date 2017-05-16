قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الشعب المصري لا يرغب فى المصالحة مع جماعة الإخوان، لشعوره بعدم صدق نوايا الجماعة.



وأضاف وهدان في لقائه مع الإعلامية أماني الخياط، ببرنامج “بين السطور” على قناة “أون لايف” مساء اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان مستمرة في التطرف والعنف ضد الشعب المصري، مشددًا على ضرورة أن تقوم الجماعة بتغيير أيدلوجياتها وتتعايش مع الشعب وأن تلتزم بقوانين هذه الدولة ومؤسساتها.