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تامر أمين: وزارة الزراعة مستنقع فساد
تامر أمين

تامر أمين: وزارة الزراعة مستنقع فساد

2017-05-16 20:57:29


وأضاف “أمين” خلال برنامجه “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة” مساء اليوم الإثنين، أن الدولة تتعامل مع ملف الفساد بالوزارة بإقالة الوزير لكن النظام يظل كما هو، مشيرًا إلى أن حل فساد وزارة الزراعة يحتاج إلى مؤتمر قومي.

وأكد أن موظفي وزارة الزراعة مستعدون لعمل كل شيء من أجل المال، فيمكنهم منح مستند رسمي بأن الأرض بها آثار أو بترول أو أي شيء يريده رجال الأعمال مقابل المال.

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