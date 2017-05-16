عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعة صدره للاستماع لشكاوى جميع المواطنين، وتابع خلال حواره مع رؤساء الصحف القومية: “لو انتقد أحدهم شيئًا يجب أن أسمعه، وهذه ثانى مرة بعد مؤتمر الشباب فى أسوان، يناير الماضى، أدعو مواطنا من الحضور ليتكلم ويبوح بما يريد، لنتخذ بعد ذلك الإجراء المناسب، والإجراء المتخذ يوم الأحد الماضى ليس مجرد تعويض للناس من أبناء المراشدة، وإنما استعادة لأرض مصر من المتعدين”.

وأضاف الرئيس السيسى، إنه يتعامل مع الشعب المصرى على أساس أنهم الأهل الذين وثقوا فيه، وليس علاقة حاكم ومحكوم، وتابع:”عندما أقول علاقة بين رئيس ومواطن فإننى بذلك أفصل بينى وبين أهلى، وعندما تتاح الفرصة للقاء كلقاء قنا الأحد الماضى، فإننى أعتبره فرصة للاستماع للناس، فالبعض فيما مضى لم يكن يسمع أو يتيح الفرصة لسماع الناس، لكى يعطى انطباعًا بأن كل شىء تمام، لا.. مش كل شىء تمام، لا بدّ أن نعترف بأن لدينا أوجه قصور كثيرة فى مرافق الدولة وخدماتها”.

واستطرد قائلاً: “لو لم نعترف بهذا فنحن لا نخدع الناس فقط، وإنما أخدع نفسى أيضًا، الحد الأدنى أن أرى نواحى القصور، وأن أكون مستعدًا لأن أسمع، أو نكون مستعدين لنسمع بعضنا البعض، ونرى معا أكثر، ونعمل معا أكثر وأكثر، القضية فيما طرحه الحاج حمام هى غياب العدالة، وغياب الدولة، وربما غياب القانون، والمسألة ليس عمرها ثلاثين عامًا فقط، فهناك ثقافة تشكلت عقب حرب 1967، بأن الدولة قد غابت، لأنها انشغلت بقضية أكبر، وهى استعادة الأرض لذا أهملت ما عداها من قضايا، فطرأت ظروف تشكلت معها ثقافة وضع اليد والاعتداء على أراضى الدولة التى لم تستطع ايجاد التوازن”.