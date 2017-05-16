قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه سيقدم كشف حساب تفصيلى للشعب فى شهر يناير أو فبراير منذ أن تسلم الأمانة، مضيفا “وهذه هى مصر التى سأقدمها لمن تختارونه للرئاسة”.

وأضاف الرئيس خلال حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية، أنه يدعو المواطنين للسؤال عن منتجات الصوب الزراعية ذات الأسعار الأقل فى السوق، لافتاً إلى أن المصرى لا يتخلى عن وطنه ولن يقبل أن تكون بلده دولة متواضعة أو هشة، والحكم على الأداء بالإنجاز وليس بمستوى الأسعار.