قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شخصية قادرة على إدارة الحكومة المصرية بكفاءة، رغم صعوبة العمل التنفيذى، كاشفًا عن أن الوزراء يقومون بدورهم، وهو يتابع عملهم يوميا.

وأضاف الرئيس السيسى، فى حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، أن مصر بها 9 بحيرات تحتاج إلى 100 مليار جنيه لإعادتها إلى حالتها الطبيعية