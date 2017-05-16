ضمن برنامج دعم القرى وبحضور وزير الكهرباء الأسبق
تسليم "العدوة" بأسوان قرية متطورة2017-05-16 20:42:12
شارك الدكتور علي الصعيدي وزير الكهرباء الأسبق ونائب رئيس مؤسسة (بنك مصر لخدمة المجتمع)، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة أسوان، في الحفل الختامي لتسليم قرية العدوة بمركز كوم إمبو عقب الانتهاء من تطويرها ضمن برنامج دعم القرى الفقيرة الذي تنفذه جمعية (مصر المحروسة بلدي)، حيث بلغت تكلفة الأعمال المُنفذة حوالي مليونين و341 ألف جنيه بتمويل من مؤسسة (بنك مصر لتنمية وخدمة المجتمع).
وقال خالد عبد المنعم مدير العلاقات العامة بجمعية (مصر بلدي) - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن أعمال التطوير بالقرية تم تنفيذها على مدى 18 شهرا، وتضمنت تسليم 32 منزلا عقب تطويرها عن طريق تركيب أسقف لهذه المنازل ووصلات لمياه الشرب، علاوة على تطوير مدرسة العدوة الابتدائية ودعم فصول رياض الأطفال وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للأم المعيلة.
وأضاف أنه سيتم البدء في تطوير قرية الرغامة بكوم إمبو أيضا خلال الفترة المقبلة ضمن مشروع (انطلاقة)، ويتضمن التطوير كذلك إقامة مشروعات صغيرة للأهالي وتطوير حوالي 30 منزلا وتطوير الوحدة الصحية للقرية.
من جانبه، قال جمال فكار مدير مبيعات منطقة جنوب الصعيد ببنك مصر إن “مؤسسة بنك مصر ساهمت في العديد من المشروعات الخدمية والطبية في محافظة أسوان خلال الفترة الماضية، منها المساهمة في تطوير وحدة الغسيل الكلوي في نصر النوبة، وتطوير قسم الحروق بمستشفي أسوان الجامعي، علاوة علي تطوير القري المحرومة من الخدمات”.
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