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"قومي المرأة": نشكل قوة عمل مشتركة بين الواعظات والراهبات
رئيس المجلس القومي للمرأة - الدكتورة مايا مرسي

"قومي المرأة": نشكل قوة عمل مشتركة بين الواعظات والراهبات

2017-05-16 20:43:54
وكالات

أصدر مؤتمر “عنوان معا ..في خدمة الوطن” الذي عقده المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء بيانه الختامي ودعت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس، داعية وراهبة متطوعتين لإلقاء البيان؛ ليخرج بصوت جميع المشاركين والمشاركات.
وفيما يلي نص البيان”نحن اليوم معاً.. لخدمة الوطن مسلمات ومسيحيات سوياً لمواجهة تحديات وقضايا الوطن المشتركة.. نحن معاً لتعزيز دور الإنسان المواطن المصري (المسلم و المسيحي) في مساندة الدولة في تحظي الأزمات الاقتصادية، ومواجهة خطط أعداء الوطن للنيل من وحدته، ووحدة أراضيه من خلال اختراق الوحدة الوطنية وضرب علاقة المواطنة بين المسلمين والمسيحيين.
اليوم نحن معاً من خلال تواجد المرأة المصرية المسلمة والمسيحية لنعمل معاً يداً بيد في تربية جيل جديد يؤمن بالتعددية والتنوع ويقبل الأخر ليعيشوا معاً في تسامح وإخاء.
نحن معاً نشكل قوة عمل مشتركة بين الواعظات وخادمات الكنائس والراهبات برعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف والكنائس المصرية الثلاثة لإطلاق مبادرة “معاً.. في خدمة الوطن”، لتكون الشعلة التي تضئ مستقبل مصر علي أساس من التنوع والتعددية وقبول الأخر واحترامه.
نحن معاً من أجل الوطن.. نحن معاً من أجل جيل أكثر واعياً.. نحن معاً من أجل وطن عظيم وقوي.. نحن معاً من أجل لبناء مصر المستقبل”.‎

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