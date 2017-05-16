أكد محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم أن حملات مكبرة بالتعاون مع الجيش والشرطة يتم تنفيذها يوميا بمختلف قرى ومراكز المحافظة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية واستعادة الأراضي من واضعي اليد عليها، لافتا إلى تشكيل لجان لحصر جميع أراضي الدولة المتعدى عليها بالمحافظة واستعادتها تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة بمحافظة قنا.

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم تشكيل وحدة التدخل السريع بالتعاون مع القوات المسلحة لإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالمحافظة وتم التشديد علي جميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى بتفعيل توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن والتصدي للتعديات أولا بأول وتطبيق القانون دون استثناء لأحد.

وشدد عبد المنعم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالات الفورية ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة للمقاولين ورفع أسمائهم من التراخيص والاستعانة بمعدات المحافظة لتنفيذ الإزالة فيما يخص المساحات الشاسعة من الأراضي قائلا “أي شخص قام بالاستيلاء على الأرض دون وجه حق ودون مستندات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده”.

وفى ذات السياق، نفذت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة حملة موسعة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة خارج الزمام حيث تم إزالة 21 حالة تعد على مساحة 35 فدانا خارج الزمام بقرية “عرابة أبوعزيز” التابعة للوحدة المحلية لقرية الغريزات بدائرة المركز