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اختطاف 3 صحفيين في عدن على أيدي مسلحيين
مسلحون

اختطاف 3 صحفيين في عدن على أيدي مسلحيين

2017-05-16 20:27:40

اختطف مسلحون بزي عسكري في مدينة عدن - جنوب اليمن - قبل قليل ثلاثة صحفيين في المدينة.

وقال مصدر صحفي في المدينة، إن مسلحين يرتدون الزي العسكري اختطفوا الصحفيين “حسام ردمان - صحفي قديم في صحيفة الشارع - وماجد الشعيبي - مراسل قنوات أبو ظبي - في مدينة عدن - وهاني الجنيد - ناشط صحفي في صحيفة الشارع المقربة من الحزب الاشتراكي”.

وأضاف المصدر، ” أن السيارة التي تحمل مسلحين عسكريين اختطفت الصحفيين من أمام منزل الشاب ” أمجد عبدالرحمن ” الذي اغتاله مجهولون أمس الأول في المدينة .

وأشار المصدر ” إلى أن الصحفيين نشطاء في الحزب الاشتراكي اليمني كانوا ضمن مجموعة ذاهبة لتأدية واجب العزاء لأسرة الشاب ” أمجد ” .

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