عقدت أوبر شراكة مع “تاكسي النيل” لإطلاق خدمة النقل النهري UberBoat في القاهرة بداية من اليوم ولمدة أسبوعين.

وقال عبد اللطيف واكد مدير أوبر مصر، إن الخدمة ستوفر للركاب خيارات أكثر للتنقل داخل القاهرة بعيدًا عن الزحام.

وتابع :” منذ إنطلاقنا في مصر، قدمنا مختلف طرق النقل مثل أوبر توك توك وأوبر حنطور والآن نقدم أوبر للنقل النهري “.

وسيتاح أوبر للنقل النهري UberBoat عند 10 مراسي رئيسية على طول النيل وهم مركب الباشا، ومطعم تي جي فرايديز، بلاتفورم المعادي، نادي التجديف، مطعم سيكويا بالزمالك، مطعم تي جي فرايديز بالجيزة و ابراج النايل سيتي ببولاق ، وسيعمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً.

كيف يعمل؟

- قم بفتح تطبيق أوبر

- حدد موقعك على الخريطة

- قم بسحب السهم واختار اي موقع داخل النيل

- اختار المكان المتجهه إليه واكتبه داخل المربع وجهتك

- اختار أوبر للنقل النهري والتي ستتواجد بجانب أوبر X و أوبر Select

- أضغط على طلب أوبر للنقل النهرى

- قائمة منسدلة للمراسى سوف تظهر لك

- اختار المرسى الذي ستبدأ منه رحلتك

- سيتحرك السهم تلقيأ تجاه المرسى الذي قمت بإختياره

- اضغط لتأكيد مكان بدء الرحلة

- عند طلبك برجاء التأكد بأنك لا تبعد عن المرسى الذي ستبدأ منه رحلتك أكثر من 15 دقيقة