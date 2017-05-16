أعلنت الحكومة الكويتية استعدادها لاستضافة أطراف النزاع اليمني، لعقد محادثات على أراضيها، إلا أنها اشترطت أن يكون ذلك بهدف التوصل إلى اتفاق من أجل إنهاء الأزمة، وليس مجرد جولة من المشاورات كما حدث العام الماضي، بحسب ما ذكر موقع “العربية”.

الإعلان الكويتي يتزامن مع جولة جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لإحياء عملية السلام في اليمن، والتوصل لهدنة قبل شهر رمضان.

من ناحيته، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، التزام بلاده بمعالجة الوضع اليمني، موضحًا أن بلاده سبق لها وأن احتضنت العام الماضي مشاورات السلام على مدار 3 أشهر.