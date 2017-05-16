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بوتين: الاتفاق على إطلاق مفاوضات منطقة للتجارة الحرة مع مصر
ميركل وبوتين

بوتين: الاتفاق على إطلاق مفاوضات منطقة للتجارة الحرة مع مصر

2017-05-16 20:48:19


أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن هناك أكثر من 50 دولة ترغب فى التعاون مع المجموعة الاقتصادية الأوراسية، من بينهم مصر وإيران والهند، موضحا إلى أنه يتم الإتفاق على إطلاق مفاوضات التجارة الحرة مع هذه الدول.
وأضاف الرئيس الروسى وفقا لوكالة الأنباء الروسية “تاس” أن من المهم توسيع الاتصالات الخارجية للمجموعة الاقتصادية الأوراسية للتعاون مع حوالى 50 بلدا فى أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وأشار بوتين إلى أن مفاوضات التجارة الحرة جارية وإطلاق مشاورات مع مصر وإيران والهند وصربيا وسنغافورة.

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