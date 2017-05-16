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بعد تغيبه عن جلسة اليوم.. هاشتاج "العادلي" يتصدر "تويتر"
حبيب العادلي

بعد تغيبه عن جلسة اليوم.. هاشتاج "العادلي" يتصدر "تويتر"

2017-05-16 20:10:36
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أطلق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجًا جديدًا يحمل اسم «#العادلي»، جاء ضمن الموضوعات الأكثر تداولًا عبر الموقع.

وعبر رواد «تويتر»، من خلال الهاشتاج عن غضبهم الشديد؛ لهروب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وتغيبه عن جلسة نظر استشكاله على حكم إدانته وسجنه 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية المعروفة بصرف بدلات مخاطر أمنية.

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