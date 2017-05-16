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وزير الدفاع للمستدعين: المقاتل المصرى الأصيل يلبى نداء بلده فى ثانية
الفريق اول صدقي صبحي وزير الدفاع ‎

وزير الدفاع للمستدعين: المقاتل المصرى الأصيل يلبى نداء بلده فى ثانية

2017-05-16 21:02:15


أكد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أنه يتقدم بالشكر للأفراد المستدعين من الضباط والجنود، لأنهم تركوا منازلهم وأسرهم لتطبيق الاستدعاء وطبقا لأوامر جيشه العظيم، لرفع الكفاءة القتالية للفرقة التى ينتمى إليها.
وأوضح وزير الدفاع، أنه يشكر الأم والأب والأسرة والزوجة على أنها طلبت منه أن يذهب ليلبى نداء الوطن لأن مصر تحتاجه، قائلا:” هذا هو المقاتل المصرى الأصيل، الذى يجب أن يكون بهذا الشكل، وبلده تحتاجه، ولبى نداءها فى ثانية”.

وكان الفريق أول صدقى صبحى، قد شهد  إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى التشكيلات المدرعة بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وتسليحها وفقا لأحدث النظم القتالية.

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