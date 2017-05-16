شهدت مدينة أسوان مساء اليوم الثلاثاء سقوط أمطار متوسطة في بعض المناطق نظرا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فيما أعلنت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط موجة أخرى من الأمطار مع استمرار ظهور السحب الكثيفة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة أسوان أن الأمطار الخفيفة لم تؤثر على حركة الطيران سواء داخل مطار أسوان الدولي أو مطار أبو سمبل الدولي، مشيرا إلى تأهب الأجهزة التنفيذية والخدمية المعنية تحسبا لسقوط المزيد من الأمطار، ورفعها حالة الطوارئ في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية.

كما أطلقت المحافظة تحذيراتها لأصحاب المراكب والفنادق العائمة وأصحاب المركبات والسيارات بتوخي الحذر خلال تلك الفترة تحسبا لوقوع أي حوادث مفاجئة.‎