أعلن متحدث باسم الشرطة النيجيرية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاث انتحاريات قتلن شخصين وأصبن ستة آخرين في هجوم على قرية في ولاية “بورنو” بشمال شرق نيجيريا.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية فيكتور إيسوكو - حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية - إن الانتحاريات فجرن ما بحوزتهن من المتفجرات في مانداراري وارد التي تبعد نحو 36 كيلومترا عن مايدوجوري عاصمة الولاية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ويذكر أن جماعة “بوكو حرام” قتلت أكثر من 20 ألف شخص وأجبرت أكثر من مليونين على الفرار في تمرد بدأته عام 2009 بهدف إقامة خلافة إسلامية في شمال شرق أكثر دول أفريقيا سكانا.