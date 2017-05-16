حاول سرقة 350 ألف جنيه.. القبض على رئيس وردية بمحطة بنزين

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، اليوم الثلاثاء، من القبض على رئيس وردية بمحطة بنزين في طريق ناصر بالسويس، وثلاثة آخرين، قاموا بمحاولة السطو على مبلغ 350 ألف جنيه محصلة المحطة.

وكان اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغا بقيام ملثمين بمحاولة سرقة مبالغ مالية حصيلة إحدى محطات البنزين بالمحافظة، وإصابة محاسب بالمحطة بطلق خرطوش خلال محاولة السرقة.

وتم إجراء تحريات موسعة من خلال فريق بحث بقيادة العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية، حيث تم التعرف على مرتكبي الجريمة، وهم أربعة أشخاص من بينهم رئيس وردية بالمحطة، إذ اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بذلك وجاري عرضهم على النيابة العامة بالسويس للتحقيق.

وفي البحيرة، شنت مديرية أمن البحيرة، حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة، شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين بالمديرية وضباط إدارة البحث الجنائي، لمراقبة الأسواق استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط ( شاول . غ . ل - 56 عاما) صاحب مصنع عسل بدون ترخيص في مركز وادي النطرون، لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص، وحيازته كمية 30 طن عسل “أبيض وأسود” في عبوات غير مدون عليها بيانات.

كما أسفرت الحملة التموينية، عن ضبط (مسعد . ي . ا - 44 عاما) صاحب محل عطارة في شارع سيدي مجاهد بدمنهور، لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعرضها للبيع، حيث تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.