حاول سرقة 350 ألف جنيه.. القبض على رئيس وردية بمحطة بنزين2017-05-16 20:15:22
تمكنت مباحث مديرية أمن السويس، اليوم الثلاثاء، من القبض على رئيس وردية بمحطة بنزين في طريق ناصر بالسويس، وثلاثة آخرين، قاموا بمحاولة السطو على مبلغ 350 ألف جنيه محصلة المحطة.
وكان اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، قد تلقى بلاغا بقيام ملثمين بمحاولة سرقة مبالغ مالية حصيلة إحدى محطات البنزين بالمحافظة، وإصابة محاسب بالمحطة بطلق خرطوش خلال محاولة السرقة.
وتم إجراء تحريات موسعة من خلال فريق بحث بقيادة العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية، حيث تم التعرف على مرتكبي الجريمة، وهم أربعة أشخاص من بينهم رئيس وردية بالمحطة، إذ اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بذلك وجاري عرضهم على النيابة العامة بالسويس للتحقيق.
وفي البحيرة، شنت مديرية أمن البحيرة، حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة، شارك فيها ضباط إدارة شرطة التموين بالمديرية وضباط إدارة البحث الجنائي، لمراقبة الأسواق استعدادا لشهر رمضان الكريم.
وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط ( شاول . غ . ل - 56 عاما) صاحب مصنع عسل بدون ترخيص في مركز وادي النطرون، لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص، وحيازته كمية 30 طن عسل “أبيض وأسود” في عبوات غير مدون عليها بيانات.
كما أسفرت الحملة التموينية، عن ضبط (مسعد . ي . ا - 44 عاما) صاحب محل عطارة في شارع سيدي مجاهد بدمنهور، لحيازته مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعرضها للبيع، حيث تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
بالفيديو.. التموين: فتح فروع معارض «أهلاً رمضان» بالمحافظات خلال ساعات
صرح ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم فتح جميع فروع معارض “أهلا رمضان”، بجميع محافظات الجمهورية، بعد 48 ساعة من الآن، من خلال 120 ...Tue, 16 May 2017 09:28:02 GMT
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري - محيط
اندلعت اشتباكات مسلحة، بين قوات الأمن المصرية ومسجلين خطر، بالطريق الدائري، في القاهرة. بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت…Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
بعد تكريمه بالإمارات.. محافظ مطروح: عانيت من البيروقراطية.. وزيادة تصدير التمر من 3 إلى 15 %
أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أن مصنع صناعة التمور بالمحافظة كان متوقفا عن العمل منذ 10 سنوات بسبب رفض استلام المحافظين له بسبب وجود مشاكل به، موضحا “أن أصل ...Tue, 16 May 2017 07:44:28 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل ...
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق…Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
البترول: الانتهاء من حفر بئر «نيدوكو»
فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول بشأن الإسراع بتنمية حقول الغاز الطبيعى بالمشروعات الجديدة، وربطها على خطوط الإنتاج الحالية، لتلبية احتياجات السوق ...Tue, 16 May 2017 08:50:06 GMT