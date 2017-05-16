تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية من قتل عشرات الإرهابيين في عدد من أحياء مدينة الموصل القديمة، أبرزهم المسؤول الأمنى المكنى بـ”أبو حفصة التونسى” مساعده “أبو على الأنصارى”.

وأكد قائد الشرطة الاتحادية في العراق، الفريق رائد شاكر جودت، فى بيان صحفى، الثلاثاء، ان قوات الشرطة استولت على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة

وأشار الفريق رائد شاكر إلى إن قطاعات الشرطة الاتحادية المتقدمة من المحور الشمالى سحقت دفاعات التنظيم الإرهابى، موضحا أن قواته تمكنت من السيطرة على أحياء الاقتصاديين و17 تموز، كاشفا عن نشر فوج كامل من القناصين على أسطح المبانى لإسناد كوادرها الهندسية المتخصصة بإزالة الألغام والعبوات الذكية التى زرعها الدواعش فى محيط المنازل والطرقات وإنقاذ المدنيين العالقين وسط المفخخات قبل ان تواصل تقدمها باتجاه المدينة القديمة لاستعادة اخر الاهداف الاستراتيجية وهو “جامع النورى”.