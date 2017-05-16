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مان سيتي يدفع بقوته الضاربة أمام ويست بروميتش

مان سيتي يدفع بقوته الضاربة أمام ويست بروميتش

2017-05-16 19:56:09
محيط - أحمد عبد الخالق

يلتقي فريق مانشستر سيتي في مواجهة حاسمة اليوم أمام نظيره ويست بروميتش ألبيون في اللقاء الذي سيجمع بينهما اليوم ضمن الجولة الـ 34 المؤجلة من الدوري الانجليزي.

وشهدت التشكيلة تواجد كلاً من :

ويحتل السيتي المركز الرابع برصيد 72 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثالث فيما يحتل ويست بروميتش ألبيون المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

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