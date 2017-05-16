قال فرانسوا ادوار دريون العضو المنتدب لبنك كريدي اجريكول مصر ورئيس مجلس الإدارة، إن إجمالى القروض الممنوحة حتى نهاية مارس الماضي بلغت نحو 18.786 مليار جنيه.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي لبنك كريدي أجريكول.

وأضاف دريون أن قروض المؤسسات بلغت نحو 12.985 مليار جنيه حتى نهاية مارس الماضي، بينما بلغت محفظة قروض التجزئة نحو 5.572 مليار جنيه، في حين بلغت قروض البنوك نحو 228 مليون جنيه.

أضاف رئيس مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، إن مصرفه يشارك بقوة في مبادرة البنك المركزى لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعمل البنك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11% من إجمالي محفظة القروض، ونستهدف وصول المحفظة إلى 20% بنهاية الفترة التي منحها البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أن بنك كريدي أجريكول-مصر يقوم أيضا بتمويل جميع القطاعات والمؤسسات المختلفة.