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على جمعة: صنع وبيع مكياج المرأة حلال.. لكن بشروط
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية

على جمعة: صنع وبيع مكياج المرأة حلال.. لكن بشروط

2017-05-16 19:48:43


قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا إثم فى ممارسة مهنة تصميم الأزياء للسيدات حتى فى حال تصميم ملابس بدون حجاب، موضحاً أن الشيئ الذى به وجهان للاستخدام كالملابس تكون العبرة فيه على المستعمل، فربما تستخدم المرأة الملابس لزوجها وبهذا لا يكون فيها إثم، ولهذا يعود الحساب فى مثل تلك الأشياء على من يستخدمها.
وأضاف مفتى الجمهورية الأسبق، خلال تصريحات تليفزيونية أن بيع مكياج المرأة حلال إن كانت المرأة تتزين لزوجها أو لنفسها، وتابع: “أما المرأة التى تتزين وتتعطر وتخرج للفتنة فيقع عليها الإثم وليس على الصانع أو البائع لأنه أمر له استعمالان أحدهما خير والآخر الشر والعبرة تكون بالمستعمل.. واللى يقول حرام ميبقاش فقيه ويقول إن المرأة تستعملها فى الفساد يهدك ويهد حيلك ليه ظنك السئ”.
ولفت مفتى الجمهورية السابق، إلى أن كل شئ له استعمالان العبرة تكون على المستعمل وليس الصانع أو البائع ويجوز صنعه وبيعه، أما الذى له استعمال واحد مثل الخمر فصنعها وبيعها حرام.

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