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نادر السيد يحدد مصير "إتشيمبونج" من الإنتقال للزمالك
اتشيمبونج

نادر السيد يحدد مصير "إتشيمبونج" من الإنتقال للزمالك

2017-05-16 19:45:48
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أكد الكابتن نادر السيد حارس المنتخب المصري السابق، ووائل الخربتاوي، وكيلا أعمال المهاجم الغاني ، “بينيامين إتشيمبونج”، مهاجم نادي الددخلية المصري، أن اللاعب تلقي بعض العروض للإنتقال إلي الدوري الإماراتي.

وكان نادي الزمالك قد أبدي إهتمامه باللاعب في الساعات القليلة الماضية، بعد أن دخل كل من نادي مصر المقاصة، ووادي دجلة، في مفاوضات مع المهاجم الغاني، للظفر بخدماته بداية من الموسم المقبل.

ويبقي أمر إنتقال اللاعب بأيدي وكيلا أعماله اللذان، سيحددان خلال الـ48 ساعة القادمة مصير اللاعب، من الإنتقال للدوري الإماراتي، أو الإستمرار بالدوري المصري.

وكان المنتخب العاني قد أعلن عن ضم اللاعب لقائمته المشاركة في تصفيات كأس العالم، بعد المستوي المتميز الذي قدمه رفقة الداخلية، مشعلاً الصراع بين أندية الدوري المصري، علي النيل بخدماته خلال الفترة المقبلة

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