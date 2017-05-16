جامعة بنها تعلن إنشاء أول وحدة لزراعة الأعضاء بالمستشفى الجامعي2017-05-16 19:45:01
وافق مجلس جامعة بنها في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضي وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات على إنشاء أول وحدة لزراعة الأعضاء بمستشفيات جامعة بنها.
وقال الدكتور محمود عبد الصبور عميد كلية الطب، إنه قد تم تخصيص مكان لإنشاء الوحدة الجديدة والتي ستقدم خدماتها للمواطنين بإقليم المحافظة والأقاليم المجاورة حيث تعد أول وحدة من نوعها بالمحافظة في مجال زراعة الأعضاء، موضحا أنه سيتم الاستعانة أيضأ بخبراء من الخارج في إجراء العمليات الجراحية بالتنسيق مع فريق كامل من أساتذة الكلية الطب المتخصصين في هذا المجال.
ووافق المجلس على التقرير الذي تم عرضه بخصوص تطبيق التأمين الصحي علي الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على أن تقوم هيئة التأمين الصحي بتقديم خدماتها داخل جامعة بنها وفي مستشفياتها، بالإضافة إلى موافقة المجلس على أن يكون تطبيق التأمين الصحي أختياريا وتترك الحرية للعاملين في الاختيار بين نظام التأمين الصحي ونظام التأمين العلاجي حتي يستفيد العاملين من المميزات التي يتيحها نظام التأمين الصحي.
وفي السياق، أطلق رئيس جامعة بنها ، مبادرة جديدة تتضمن مشروعا متكاملا للاستفادة بطاقات طلاب الجامعة أثناء الإجازة الصيفية من خلال الاستعانة بالطلاب في إجراء عمليات الصيانة السنوية للمدن الجامعية والكليات والقيام بعمليات التجميل داخل الكليات.
وقال القاضي إنه سوف يتم الإعلان عن هذه المبادرة في المدن الجامعية والكليات حتى يتمكن الطلاب الراغبون من التسجيل في المبادرة على أن يتم عقد دورات تدريبية لهم على أعمال الدهانات والسباكة والكهرباء والنجارة قبل بدء التنفيذ لأعمال الصيانة.
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