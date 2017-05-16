حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من ضرب الأبناء لتأديبهم، قائلا: “دى جريمة”، مشيرا إلى أن الحديث النبوي الشريف، “علموا أولادك الصلاة واضربوهم عليهم من عشر”، ليس معنى الضرب هنا “افلق دماغه”، وإنما معناه “الزجر”.

وتابع “الجندي”، خلال برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء: “ضرب الأبناء يضيع شخصية الأبناء، ويتنافى مع كرامة الإنسان، ويخلق جيل متمرد تلقيني عاملين زى الخروف، لا يعتمد على نفسه ينتظر التلقين”.