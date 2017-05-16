كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن سبب تواجد السياسي أيمن نور العضو السابق في حزب الوفد في إسطنبول.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، أن أيمن نور في إسطنبول يجري عمليات تجميل وشفط، متابعًا أن هذا السياسي ذهب إلى الخارج ليتطاول على مصر ويهاجمها.