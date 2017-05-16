تساءل الإعلامي نشأت الديهي، عن تواجد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي؟، متابعًا “الراجل راح فين أتبخر ولا اختفى ولبس طاقية الأخفى، ولا حد خطفة وموتة”.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، أن دائمًا يخرج علينا المحامي فريد الديب بصدمات بعد تصريحه أن حبيب العاادلي متواجد داخل المستشفي.