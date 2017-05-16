أقامت أوبر شراكة مع الشركة الرائدة في النقل النيلي الفاخر “تاكسي النيل” للتشغيل أوبر للنقل النهري UberBoat” في القاهرة بداية من 16 مايو، لتوفر للركاب خيارا أكثر راحة في النقل.

وبالضغط على زر واحد، يمكن للركاب طلب “أوبر للنقل النهري -UberBoat” والوصول إلى وجهتهم والاستمتاع بمنظر النيل بعيدًا عن الزحام.

وأوضح عبد اللطيف واكد المدير العام لأوبر مصر ، أن شراكتنا مع “تاكسي النيل” لإطلاق “أوبر للنقل النهري -UberBoat’ لمدة أسبوعين في القاهرة، سيوفر لركابنا خيارات أكثر للتنقل داخل القاهرة بعيدا عن الزحام.

وأضاف واكد أننا نعمل باستمرار لتصبح القاهرة أكثر وصولًا بالعديد من الطرق. ومنذ إنطلاقنا في مصر، قدمنا مختلف طرق النقل مثل أوبر توك توك وأوبر حنطور والآن نقدم أوبر للنقل النهري UberBoat لنوفر لركابنا خيارات نقل مريحة و يعتمد عليها.

وسيتاح أوبر للنقل النهري -UberBoat عند 10 المراسي الرئيسية على طول النيل وهم مركب الباشا، ومطعم تي جي فرايديز، بلاتفورم المعادي، نادي التجديف، مطعم سيكويا بالزمالك، مطعم تي جي فرايديز بالجيزة و أبراج النايل سيتي ببولاق ، وسيعمل يومييا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً.

كيف تستخدم التطبيق؟

قم بفتح تطبيق أوبر.

حدد موقعك على الخريطة.

قم بسحب السهم واختار اي موقع داخل النيل.

اختار المكان المتجهه إليه واكتبه داخل المربع وجهتك.

اختار أوبر للنقل النهري والتي ستتواجد بجانب أوبر X و أوبر Select.

أضغط على طلب أوبر للنقل النهرى.

قائمة منسدلة للمراسى سوف تظهر لك.

اختار المرسى الذي ستبدأ منه رحلتك.

سيتحرك السهم تلقيأ تجاه المرسى الذي قمت بإختياره.

اضغط لتأكيد مكان بدء الرحلة.

عند طلبك برجاء التأكد بأنك لا تبعد عن المرسى الذي ستبدأ منه رحلتك أكثر من 15 دقيقة.