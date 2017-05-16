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«خناقة» بين محافظتي القاهرة والقليوبية: «الزبالة تبعكم مش تبعنا»
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة‎

«خناقة» بين محافظتي القاهرة والقليوبية: «الزبالة تبعكم مش تبعنا»

2017-05-16 19:37:06

نشبت أزمة بين محافظتي القاهرة والقليوبية، بعدما ضبطت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، سيارة نظافة أعلى كوبري السواح تزيح المخلفات من نطاق العاصمة؛ لتضعها ضمن حيز القليوبية، وتم التحفظ على السيارة؛ لاتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة «عزيزة السيد» رئيس حي شبرا الخيمة، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار جولات المتابعة الميدانية؛ للإشراف على الأعمال الموجودة داخل نطاق الحى وإزالة المخالفات.

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