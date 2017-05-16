نشبت أزمة بين محافظتي القاهرة والقليوبية، بعدما ضبطت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، سيارة نظافة أعلى كوبري السواح تزيح المخلفات من نطاق العاصمة؛ لتضعها ضمن حيز القليوبية، وتم التحفظ على السيارة؛ لاتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة «عزيزة السيد» رئيس حي شبرا الخيمة، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار جولات المتابعة الميدانية؛ للإشراف على الأعمال الموجودة داخل نطاق الحى وإزالة المخالفات.