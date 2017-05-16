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بكري: أن الدولة لا يمكن أن تتورط في تهريب أي سجين
مصطفى بكري - مصطفى بكرى - مصطفي بكري - جودة عالية

بكري: أن الدولة لا يمكن أن تتورط في تهريب أي سجين

2017-05-16 19:29:56


قال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن وزارة الدخلية أخترت نيابة وسط القاهرة بأن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق غير متواجد في منزله، موضحًا أن هناك تقصير من جانب المسئولين عن حراسته مما جعل العادلي يسطيع الهروب.
وأضاف “بكري”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، أن تقدم بطلب إحاطة يلتفهم الأمر وعن العقوبات التي ستتخذ لكل المسئولين عن تأمين العادلي، مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تتورط في تهريب أي سجين، وأن هناك من يريد استغلال هذه القضية في التأثير على أوضاع وعلاقات المواطنين بالشرطة المصرية.
ولفت “بكري”، إلى أن لابد على المحامي فريد الديب أن يخرج ويتحدث‘عن أي مستشفى متواجد بها حبيب العادلي.

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