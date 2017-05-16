قال الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف إن الوزارة لم تمنع إقامة صلاة التراويح فى المساجد أبدًا، ولكن تم تحديد 249 مسجد للاعتكاف فقط.

وأضاف طايع، فى مداخلة مع برنامج « ستوديو الأخبار» المذاع على قناة «ten» أن وزارة الأوقاف لن تمنع المصلين من أداء مناسكهم ومن ذكر القرآن الكريم، لافتًا إلى أن التسجيل للاعتكاف يتم من الآن وحتى قبل الأيام العشر الأخيرة من رمضان.

وأشار طايع، إلى أنه سيتم منع تشغيل مكبرات الصوت بالمساجد خلال صلاة التراويح لمنع الشوشرة، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص بعض الميكروفونات لصفوف المصلين خارج المسجد، مؤكدًا أن ذلك القرار تنظيمى تم تطبيقه فى الأعوام السابقة.