أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن استقبال 15 قافلة طبية، وقعت الكشف الطبي على 60 ألف مواطن مع صرف العلاج، وأجرت 1500 عملية جراحية بالمجان، من بداية يناير 2017 وحتى مايو الجاري.

وقال وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور محمد موسى إن المديرية استطاعت حل مشكلة نقص الأطباء بشكل كبير من خلال توقيع عدة بروتوكولات مع عدة جهات، لإرسال قوافل طبية بشكل دوري منتظم، ومنها جامعات الأزهر والإسكندرية والفيوم، وبني سويف وأسيوط وحلوان، إضافة إلى الجمعيات الخيرية والأهلية مثل مؤسسة “مصر الخير”، وبعض المستشفيات مثل مستشفى “مغربي للعيون” ومستشفى “دنيا العيون” بالقاهرة.

وأشار موسى إلى أن هذه الجهات والجماعات والمؤسسات الخيرية ترسل القوافل لخدمة أبناء المحافظة في مراكزها الإدارية الخمسة، وخاصة المناطق البعيدة مثل الفرافرة وباريس والداخلة، بواقع قافلتين لكل جامعة وكل جهة ومؤسسة كل 12 شهرا، أي قافلتين في العام لكل جهة.