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السيسي وعاهل الأردن يبحثان عملية السلام.. غدا
السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل الاردن

السيسي وعاهل الأردن يبحثان عملية السلام.. غدا

2017-05-16 19:32:14


تعقد بالقاهرة، غداً الأربعاء، قمة مصرية - أردنية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.
ومن المقرر أن تتناول مباحثات الرئيس السيسى والملك عبد الله استعراض الجهود المصرية والعربية، لكسر الجمود القائم فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، خاصة قبل القمة العربية الإسلامية الأمريكية، والتى سيعقدها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالرياض الأسبوع المقبل مع القادة العرب.
كما تتناول المباحثات التشاور بشأن مختلف جوانب العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها.

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