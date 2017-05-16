أرسل البولندي ذلاتكو كرمبيتش المدير الفني لفريق زيسكو الزامبي، رسالة نصيه لمؤمن سليمان المدير الفني لفريق سموحة لتوضيح ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن حديثه بشكل غير لائق عن مدرب سموحة.

ويأتي ذلك علي خلفية ما تناقلته وسائل إعلام نسبت تصريح لمدرب زيسكو مفادها، أن فريقه واجه فريق بدون مدير فني في إشارة إلى تواضع مستوى مؤمن سليمان.

وكان زيسكو الزامبى فاز علي سموحة بهدف دون رد في مستهل مشوار الفريقين بدوري مجموعات البطولة الكونفدرالية.

وجاء نص الرسالة التي بعثها ذلاتكو كرمبيتش لمؤمن سليمان كالتالي: “أنت تعلم أنني أكن كل الاحترام لك ولنادي سموحة.. إذا كنت تريدني أن أفعل أي شيء تطلبه أنا مستعد لفعل ذلك، حتي لو حضرت إلى القاهرة بنفسي، لأن هذا الكلام بعيد جداً عن الروح الرياضية، ولا يصدر عن مدرب محترف”.

وتابع “لقد أبديت إعجابي وتقديري بفريق سموحة واللاعبين وطريقه الأداء”، مشيرا إلى أن اللقاء كان جيداً وفِي غاية الصعوبة لأنه أمام فريق كبير ومنظم.. “لا أعلم من أين أتوا بهذه الحديث غير المسئول”.