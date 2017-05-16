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البيت الأبيض: ترامب سيوقع اتفاقيات عديدة مع السعودية
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البيت الأبيض: ترامب سيوقع اتفاقيات عديدة مع السعودية

2017-05-16 19:36:08

أشاد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، اتش آر مكماستر، اليوم/الثلاثاء/، بدور المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب.

وشرح ماكماستر - في مؤتمر صحفي نقلته قناة “العربية” الإخبارية - تفاصيل جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط والمقرر لها أواخر مايو الجاري.

وأفاد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي سيوقع عدة اتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي والأمني بين بلاده والسعودية خلال زيارته للمملكة، وتابع “أن ترامب يريد أن يتواصل مع أتباع الديانات السماوية الثلاث خلال زيارته”.

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