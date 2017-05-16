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عودة 450 مصريًا ووصول 121 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
الحدود الليبية التونسية

عودة 450 مصريًا ووصول 121 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

2017-05-16 19:24:28
خاص: محيط

أكد مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري عودة 450 مصريًا ووصول 121 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف مدير الأمن - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن المنفذ استقبل 450 مصريًا، بينهم 313 وصلوا بشكل شرعي و137 “غير شرعي”، كما تم إنهاء إجراءات سفر 612 بينهم 292 مصريًا و320 ليبيًا، مشيرًا إلى سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول وسفر المصريين عبر المنفذ من وإلى ليبيا.

وأضاف مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 85 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام، من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي خلال، وإنهاء إجراءات وصول 121 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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